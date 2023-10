Jeremy Allen White e a ex-mulher, Addison Timlin, chegaram a acordo sobre a custódia das filhas.

De acordo com documentos obtidos pela revista People, o ex-casal, ambos de 32 anos, concordou com a guarda partilhada das duas filhas, Ezer Billie, de quatro anos, e Dolores Wild, de dois, desde que White use um dispositivo Soberlink para garantir que ele está sóbrio todas as vezes que estiver com as filhas.

Além disso também é obrigado a frequentar terapia individual pelo menos uma vez por semana e ir a duas reuniões dos Alcoólicos Anónimos por semana.

De acordo com o site do dispositivo, o Soberlink "envia automaticamente os resultados em tempo real para indivíduos designados", pelo que é possível saber no momento se o ator está ou não a cumprir o acordo.

