Feliz ao lado de Ben Affleck, Jennifer Lopez sonha em voltar a subir ao altar. Este foi um tema que não se recusou em abordar no programa 'Today'.

"Gostavas de voltar a ouvir 'casa-te comigo' no futuro?", questionou a jornalista Hoda Kotb.

"Não sei... Sim, penso que sim. Bem, vocês conhecem-me. Sou uma romântica, sempre fui. Já estive casada algumas vezes", respondeu J.Lo.

A artista, recorde-se, já foi casada três vezes: Com Ojani Noa (1997-1998), com Cris Judd (2001-2003) e com Marc Anthony (2004-2014), o pai dos seus filhos.

Recentemente, esteve noiva de Alex Rodriguez, mas o noivado terminou quando reencontrou o seu velho amor. Este verão, J.Lo e Ben Affleck deram uma segunda oportunidade ao amor, 18 anos depois de terem namorado a primeira vez, e mostram-se cada vez mais apaixonados.

