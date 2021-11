Jennifer Lopez deixou as saudades tomarem conta do seu coração esta terça-feira, dia 9. A cantora mergulhou no álbum de fotos antigo e decidiu partilhar algumas imagens com os seus seguidores do Instagram.

"Saudades destes momentos", pode ler-se num conjunto de fotografias onde J.Lo aparece junto dos seus dois filhos, os gémeos Max e Emme. As imagens, disponíveis na galeria, mostram o menino e a menina, atualmente com 13 anos, quando estes eram ainda pequeninos.

Os filhos de Jennifer Lopez, recorde-se, resultam da relação antiga da artista com o também cantor Marc Anthony. Atualmente, J.Lo vive um romance com o ator Ben Affleck.

