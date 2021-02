Jennifer Lawrence e Timothée Chalamet estão em destaque na imprensa internacional, depois de terem sido divulgadas imagens de ambos aos beijos durante as gravações do novo filme da Netflix, intitulado 'Don't Look Up'.

Lawrence e Timothée dividem o grande ecrã com um elenco de estrelas como Leonardo DiCaprio, Ariana Grande, Meryl Streep e Jonah Hill.

Como relata a revista Hello!, esta segunda-feira surgiram imagens de ambos os artistas a trocarem um beijo apaixonado. No entanto, antes que comecem a circular boatos, destaca a publicação, as fotos foram captadas nos estúdios de 'Don't Look Up'.

Nas imagens, que estão também a circular nas redes sociais, Lawrence aparece com cabelo ruivo e franja. Veja abaixo:

