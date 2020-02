Jenna Dewan 'anunciou' que está noiva do namorado Steve Kazee. A atriz, de 39 anos, recorreu à sua página do Instagram para partilhar uma fotografia amorosa e mostrar o anel de noivado, como destaca a imprensa internacional.

Na legenda da imagem em que aparece a beijar carinhosamente o companheiro, com destaque para o anel de noivado, Jenna disse: "Uma vida inteira para amar e crescer contigo... tens o meu coração".

Recorde-se que a atriz está grávida do segundo filho, o primeiro em comum com o atual companheiro. Jenna já é mãe da pequena Everly, de seis anos, fruto do casamento anterior com Channing Tatum, de quem se separou em 2018.

Leia Também: Channing Tatum e Jenna Dewan chegam a acordo sobre a custódia da filha