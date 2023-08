Jeff Bezos e Lauren Sánchez têm estado a passar o verão na Europa.

Depois de embarcarem no iate do fundador da Amazon para uns dias de descanso, que incluíram uma festa de noivado no início deste mês na Costa Amalfitana, em Itália, o casal foi visto pelos fotógrafos da revista People a passear por Dubrovnik, na Croácia.

O bilionário, de 59 anos, e a jornalista, de 53, estavam vestidos com visuais descontraídos enquanto passeavam de mãos dadas pela Stradun, a rua principal de Dubrovnik (e não estavam sozinhos).

O casal fez-se acompanhar pelos amigos Katy Perry, Orlando Bloom e Usher. A cantora e o ator foram vistos a sair com o grupo algumas semanas depois de o casal ter desfrutado de uns dias de férias em Saint-Tropez, França.