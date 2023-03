Jason Momoa decidiu gravar um vídeo onde promove as recentes peças da sua colaboração com a So iLL x On the Roam, uma t-shirt em várias cores e chilenos a combinar.

No entanto, não foram as peças o grande destaque do vídeo que partilhou no Instagram, mas sim o seu lado mais atrevido.

A dada altura, o ator vira-se de costas e deixa o rabo à mostra. As imagens rapidamente captaram a atenção dos seguidores.

Veja o vídeo na publicação abaixo e todas as reações às imagens.