Após a notícia de que Jason Momoa está a namorar com Adria Arjona, agora há imagens do casal em destaque na imprensa internacional.

Jason Momoa e Adria Arjona foram apanhados aos beijos numa noite recente em Nashville e o momento ficou filmado e foi destacado pelo TMZ na quarta-feira, 22 de maio.

As imagens terão sido captadas no início desta semana no Robert's Western World, um bar no Tennessee.

O namoro, recorde-se, já é oficial no Instagram. Isto porque Jason Momoa publicou um conjunto de fotografias na rede social, entre elas imagens de ambos.

Leia Também: Jason Momoa tem novo amor