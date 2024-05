Jason Momoa está novamente apaixonado! O ator, de 44 anos, separou-se de Lisa Bonet em 2022, colocando um ponto final no casamento de cinco anos, tendo pedido o divórcio em janeiro.

Agora, o ator de 'Aquaman' usou a sua conta no Instagram para partilhar um conjunto de fotografias de uma viagem recente que fez ao Japão, numa das quais aparece ao lado da atriz porto-riquenha Adria Arjona, de 32 anos, a nova companheira.

"Japão, és um sonho que se tornou realidade, surpreendeste-me. Estamos muito gratos por todos os que abriram as suas casas, criando memórias com novos e velhos amigos, e partilhando outra aventura incrível com o meu amor", escreveu o ator.