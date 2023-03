Andreia Rodrigues e Daniel Oliveira conseguiram um tempinho nas suas preenchidas agendas para na noite de sexta-feira, 3 de março, terem um jantar romântico (só a dois).

Entusiasmada com o 'date', a apresentadora resolveu partilhar com os seguidores do Instagram o look que elegeu para a ocasião.

"Sexta-feira, o mood é este! E assim, como o dia é corrido, já estou pronta para o jantar a dois! Que tal o look escolhido?", questionou ao mostrar o momento em que se preparou.

Para a ocasião, Andreia elegeu saia e camisola pretas da nova coleção da Zara, botas Stivali e uma peça reciclada de anos anteriores. Falamos do casaco cinzento que completou o visual e que deixou as seguidores de queixo caído, ao saberem que "já tem 10 anos".

Eis o vídeo que mostra o look completo:

