Logo ao início do 'Extra do Big Brother - Desafio Final', Flávio Furtado quis saber se Jandira Dias tinha desistido do reality show, da TVI, "por amor".

"Não vou comentar", responde a ex-concorrente. "Jandira, diz-se: 'Quem cala consente'", acrescentou de seguida Flávio Furtado.

"Mas não é isso", afirmou de seguida Jandira Dias, frisando que não ia adiantar mais detalhes sobre o facto de ter saído do 'BB'. Para ver este momento, clique aqui.

Leia Também: Jandira Dias conversa com Cláudio Ramos após desistir do 'Big Brother'

Leia Também: Cláudio Ramos abre o coração a Jandira: "Fiquei triste com a tua saída"