A saída de Jandira Dias do 'Big Brother - Desafio Final', na TVI, esta quinta-feira, 25 de janeiro, surpreendeu tudo e todos. Hoje, 26 de janeiro, a ex-concorrente esteve no programa 'Dois às 10' à conversa com Cláudio Ramos, ocasião na qual pediu "perdão" por ter saído, notando que lhe tinham dito que este ficara "triste" com a sua decisão.

"Fiquei triste com a tua saída, não vou esconder", confessou o comunicador.

"Sei que é o sonho que ela tem e o que é que há de tão forte cá fora que não deixa esta mulher, pela segunda vez... [desistir]. O que é que universo lhe está a tentar dizer que não deixa que ela viva este sonho? Ela tem de viver esta experiência até ao fim, ela tem de chegar longe!", refletiu ainda.

"E eu fico triste quando vejo que as pessoas querem uma coisa e não a conseguem fazer", notou, por fim.

Veja o momento.

