Na noite de quinta-feira, dia 25 de janeiro, Jandira Dias foi a segunda concorrente do 'Big Brother - Desafia Final', da TVI, a desistir do reality show. E esta sexta-feira esteve à conversa com Cláudio Ramos no 'Dois às 10'.

Questionada pelo apresentador sobre as razões que a levaram a deixar o formato, Jandira respondeu: "Não posso contar, desculpem".

Durante a conversa, confessou que a decisão de sair do 'BB' foi "dolorosa". "Foi ainda mais dolorosa sabendo que a decisão final não estava nas minhas mãos, que não dependia de mim, que eu não poderia fazer nada", acrescentou.

Cláudio Ramos explicou que a saída da concorrente "não foi uma escolha dela". "É uma coisa maior", afirmou, sem revelarem mais detalhes.

Jandira Dias aproveitou o momento para "pedir desculpa aos portugueses que dedicaram tempo para a apoiar", frisando que "não queria" ter desistido.

