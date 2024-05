Jana Kramer acha que Travis Kelce é uma 'fonte de problemas'.

A cantora country criticou o namorado de Taylor Swift - e o seu romance - no episódio do último domingo, dia 5 de maio, do seu podcast, 'Whine Down'.

"Para mim ele está sempre bêbedo", disse a cantora, de 40 anos. "Sempre que o vejo num vídeo, ele está sempre bêbedo". Kramer acrescentou ainda que "espera" que Taylor Swift não siga os passos do jogador do Kansas City Chiefs, de 34 anos, com quem namora desde o ano passado.

"Vejo-a a beber mais agora", afirmou, sublinhando ainda a reação 'explosiva' que Kelce teve no final da Super Bowl ao gritar com o treinador Andy Reid.

Por fim, Kramer acrescentou que o jogador da NFL a "lembra de um 'ex'", apesar de ela inicialmente pensar que eles eram o casal "mais bonito".

