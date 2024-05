Além do vestido que Taylor Swift usou no evento de caridade proporcionado pelo amigo Patrick Mahomes, no passado fim de semana, a troca de carinho com o namorado também se destacou.

Há um vídeo a circular nas redes sociais onde podemos ver que Travis Kelce 'não larga' a cantora e dá-lhe até carinhosos beijos no ombro, isto enquanto a artista conversava com outras pessoas.

Veja este amoroso momento no vídeo abaixo:

Leia Também: O vestido deslumbrante de Taylor Swift que custa mais de 2 mil euros