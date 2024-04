Taylor Swift não passou despercebida no que diz respeito à escolha do look para a gala da fundação do amigo Patrick Mahomes, que decorreu no sábado, dia 27 de abril, em Las Vegas.

Ao lado do namorado, Travis Kelce, a cantora, de 34 anos, deslumbrou com um vestido verde de Maria Lucia Hohan.

De acordo com a People, a peça de roupa custa 2.405 dólares, mais de dois mil euros.

As imagens da cantora no evento não tardaram a chegar às redes sociais. Veja as publicações abaixo.

