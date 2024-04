Kim Kardashian quer colocar os problemas com Taylor Swift para trás das costas.

"A Kim já esqueceu os problemas com a Taylor e não quer saber da música 'thanK you aIMee'. Ela deixou isso no passado, ainda mais porque já passou muito tempo", revelou uma fonte ao Entertainment Tonight.

Apesar de "respeitar Taylor enquanto artista" e de já ter ultrapassado os problemas entre ambas, a mesma fonte dá conta que Kim, por outro lado, não esta interessada em conversar com Swift.

'thanK you aIMee' é uma das músicas do novo álbum de Taylor Swift 'The Tortured Poets Department'. Assim que a canção saiu, os fãs começaram de imediato a especular que seria sobre a Kardashian uma vez que juntando as letras maiúsculas forma-se a palavra 'KIM'. Ouça-a abaixo.

