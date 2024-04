Kim Kardashian deixou de lado os trajes de banho e vestiu um look formal... mas sensual.

A celebridade esteve presente na cerimónia do prémio Breakthrough, que decorreu este sábado, dia 13 de abril, no Academy Museum of Motion Pictures, em Los Angeles, na Califórnia.

Para a ocasião, Kim Kardashian escolheu um vestido branco, justo, que destacou as suas curvas e com um decote cruzado. O look ficou completo com uns saltos altos e um penteado 'molhado'. Veja algumas fotografias na galeria.

O evento aconteceu depois de a celebridade ter desfrutado de uma viagem às Ilhas Turcas e Caicos com as irmãs Kourtney, Khloé e Kylie Jenner, segundo a People.

