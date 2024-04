Kim Kardashian encontrou algumas 'fotografias perdidas' da Páscoa, que passou em família.

Na sua conta no Instagram, a socialite partilhou as imagens, nas quais aparecem maioritariamente os mais novos da família, posando sorridentes. Na última imagem pode ver-se a 'matriarca do clã Kardashian-Jenner', Kris Jenner.

"Algumas lembranças da Páscoa", escreveu a empresária na legenda da publicação.

