Numa altura em que o mundo continua a tentar decifrar o que aconteceu com Jamie Foxx, o ator foi visto pela primeira vez em público, aparentando estar bem.

Jamie foi internado em abril devido a um susto de saúde sobre o qual, até ao momento, quase nada se sabe. A imprensa internacional revelou que o artista, de 55 anos, sofreu uma "complicação médica" e precisou, depois, de várias semanas de recuperação em casa.

Agora, tudo parece ter voltado à normalidade. O ator foi filmado a acenar a alguns fãs a partir de um iate, sem esconder o sorriso. Nas imagens, já divulgadas nas redes sociais, é possível identificar ainda a filha mais nova de Jamie, Annalise Bishop.

Vale lembrar que o problema de saúde de Jamie Foxx foi identificado durante as gravações do filme 'Back in Action', a produção que marca o regresso de Cameron Diaz à sétima arte.

