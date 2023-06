Quando a 12 de abril deste ano foi tronado público que Jamie Foxx sofreu uma "complicação médica" e teve de ser internado de urgência, familiares amigos e colegas do ator foram completamente apanhados de surpresa, incluindo Cameron Diaz.

A atriz, que estava a trabalhar com Jamie Foxx nas filmagens de 'Back in Action', terá ficado "chocada e triste" com a notícia.

"Um dia eles estavam a trabalhar juntos e no dia seguinte ele simplesmente desapareceu", contou uma fonte próxima de Cameron Diaz em declarações à People Tuesday.

Embora a atriz quisesse prestar o seu "apoio e ajuda" nesta fase difícil, a família manteve-se muito reservada.

O problema de saúde que levou ao internamento de Jamie Foxx ainda não foi explicado publicamente. Sabe-se, contudo, que o ator já está a recuperar em casa há várias semanas.

