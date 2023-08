Jamie Foxx usou as redes sociais para fazer um agradecimento muito especial.

Deidra, a irmã do ator, celebrou mais um ano de vida no dia 1 de agosto, uma data que Foxx fez questão de assinalar nas redes sociais, agradecendo-lhe ainda pelo apoio que lhe deu durante o tempo em que esteve doente no hospital e depois já em casa, em recuperação.

"Feliz aniversário para a minha linda irmã Deidra. Tu és mágica, bonita, uma corajosa leoa", começou por escrever o ator.

"Sem ti eu não estaria aqui. Se não tivesses tomado as decisões que tomaste eu teria perdido a vida. Amo-te para sempre, feliz aniversário, irmã!", acrescentou Foxx, partilhando um conjunto de fotografias da irmã, que poderá ver na galeria.

