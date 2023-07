Emocionado, Jamie Foxx decidiu agora falar pela primeira vez sobre o susto de saúde que sofreu recentemente.

O ator, de 55 anos, publicou na sua página de Instagram um emotivo vídeo onde começa por agradecer a todos pelas orações enquanto estava a recuperar de uma complicação médica que sofreu em abril. Na altura, recorde-se, Jamie Foxx estava a gravar o filme 'Back in Action' e esteve várias semanas em recuperação.

"Passei por algo que nunca pensei que ia passar. Sei que muitas pessoas estavam à espera ou queriam saber de alguma atualização, mas para ser honesto com vocês, não queria que me vissem naquele estado", confessou.

"Quero que me vejam a rir, divertido, a festejar, a contar piadas, num filme ou num programa de televisão. Não queria que me vissem [ligado às máquinas] e a tentar descobrir se iria sobreviver", explicou.

Mas não ficou por aqui e afirmou que a irmã Deidra Dixon e a filha Corinne "lhe salvaram a vida", não deixando de agradecer também a Deus e aos "grandes médicos" que o acompanharam.

Jamie Foxx disse que foi protegido pela família que "não deixou escapar nada". No entanto, tem consciência que "às vezes ficar sem dizer nada faz com que as coisas fujam do controlo". Por isso aproveitou o momento para desmentir alguns rumores, garantindo que não está "cego" nem "paralisado".

"Mas passei [por muito]... fui ao inferno e voltei", desabafou. "E o meu caminho na recuperação também teve alguns [momentos maus]. Mas estou de volta. E posso trabalhar", destacou ainda.

Veja o vídeo na galeria.

