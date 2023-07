Jamie Foxx voltou a ficar no centro das atenções ao ser visto pela primeira vez em público após ter estado internado. Imagens que chegam na mesma altura em que o ator decidiu manifestar-se no Twitter, onde se mostrou pronto para desfrutar do verão.

Este domingo, pela primeira vez desde que esteve hospitalizado após o susto de saúde em abril, o artista escreveu: "Vida no barco. A celebrar o verão com Brown Sugar Bourbon [marca em que investiu há algum tempo]".

As palavras mostram também que Jamie Foxx está pronto para voltar ao trabalho.

De recordar que, até à data, não se sabe publicamente qual o motivo que levou o ator a ficar internado no hospital. Apenas foi adiantado pela imprensa internacional que sofreu uma "complicação médica" em abril e esteve várias semanas em recuperação.