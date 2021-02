James Marsden está de luto com a morte do amigo de quatro patas. O cão da família, Buddy, partiu, momento que foi destacado na página de Instagram do ator.

Esta terça-feira, James, de 44 anos, partilhou na rede social algumas imagens do cão com a família, homenageando o mesmo.

"Ele era amor", começou por escrever na legenda das imagens. "Ele era o centro do nosso pequeno universo e o nosso melhor amigo", acrescentou.

"Descansa em paz, nosso doce amigo, que nos voltemos a encontrar novamente", concluiu.

