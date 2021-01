"Hoje o meu filho Sadik está de parabéns, faz quatro anos que nasceu o meu amorzinho de 4kg (se ficas incomodado que chame de filho ao meu cão e que o ame como uma pessoa, este post não é para ti)", foi com estas palavras que Vanessa Martins começou por se dirigir aos seguidores da sua página de Instagram, esta segunda-feira, 25 de janeiro.

Uma publicação onde assinala o aniversário do amigo de quatro patas. "O Sadik é o verdadeiro caopanheiro, juntos fazemos caminhas sem fim ele ganha me sempre, nunca fica cansado. O Sadik é capaz de dormir o dia inteiro se souber que eu estou ali em casa com ele. É o meu guarda 24h e não deixa que ninguém me faça mal. Não tem medo de nada se isso significar defender-me", acrescentou.

Uma carinhosa mensagem onde a figura pública destaca e elogia o pequeno Sadik .

"A palavra 'biscoitinho' é a que ele mais gosta, a seguir é 'rua'. Temos conversas intermináveis e vocês podem não acreditar mas ele responde-me sempre. Ele sabe de todos os meus segredos e é o primeiro a saber de tudo. Juntos já celebramos as minhas vitórias e juntos já chorei agarrada a ele enquanto ele me tentava limpar as lágrimas. O Sadik foi a melhor coisa que me aconteceu na vida. Eu só o ensinei a sentar e a dar a pata.... já ele... ensinou-me a ver o mundo de maneira diferente. Só quem ama os animais vai entender", rematou.

