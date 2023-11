Jada Pinkett Smith afirmou que continuará casada com Will Smith, apesar de já ter revelado que os dois fazem vidas separadas há vários anos.

"Sinto que talvez a tua sombra e a dele se separaram de alguma forma, ainda que continuem juntos. Isso faz parecer que vocês vão ficar juntos para sempre", afirmou a apresentadora, Drew Barrymore, durante o The Drew Barrymore Show'.

Jada, que é casada com Will desde 1997, respondeu afirmativamente: "Vamos ficar juntos para sempre", disse, revelando que as tentativas que ambos fizeram de viver separados não correram bem.

