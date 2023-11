Jada Pinkett Smith acha que Ana Navarro, coapresentadora do 'The View', assim como outras pessoas que a criticaram deveriam ler mais do que as manchetes e os títulos das notícias que têm saído sobre o seu livro.

Durante o 'The Breakfast Club' esta semana, Jada, de 52 anos, foi convidada a responder às críticas que lhe foram feitas em vários episódios do 'The View' em outubro.

A coapresentadora do talk show, de 51 anos, disse que Jada estava "a emascular e envergonhar" o marido, Will Smith, ao falar sobre o casamento deles enquanto promovia o seu novo livro autobiográfico, 'Worthy'.

"Bem, acho que se ela tirasse um tempo para ler o livro... Quando se quer apenas ler as manchetes, vejo que se pode tornar confuso. Mas o livro está aqui", começou por dizer Jada Pinkett.

"As pessoas têm direito às suas opiniões. Sei sempre que qualquer pessoa que diz isso não fez realmente os trabalhos de casa", afirmou ainda, reforçando a ideia de que Ana Navarro ficou com uma impressão errada por não ter lido o livro.

