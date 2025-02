Jaciara Dias esteve na Gala do 32.º Aniversário da TVI e deu uma pequena entrevista à imprensa.

Depois de revelar que está, atualmente, a morar em Lisboa sem a companhia dos filhos, assumiu estar a viver "uma rotina totalmente diferente" da que estava habituada.

"É o síndrome do ninho vazio. Entro em casa e digo: 'meu Deus, tudo mudou'. A rotina mudou, não tenho mais quem me cobre, não tem marido para cobrar. É uma vida completamente diferente", afirmou a antiga concorrente do 'Big Brother Famosos 2022'.

Questionada pelos jornalistas sobre como é estar solteira, Jaciara respondeu: "Nunca estive solteira! Casei aos 22 anos, fiquei a minha vida toda. Depois, casei, fiquei mais 8 anos. E agora há dois anos solteira".

"Acho que os homens têm medo de mulheres fortes e independentes. Ninguém quer namorar comigo. Vou perguntar no Instagram quem quer namorar comigo?", brincou.

Jaciara, atual comentadora do V+ TVI, surgiu na passadeira vermelha da Gala de Aniversário com um look sensual, usando apenas um vestido de renda preto que permitia ver o top e os calções justos que usava por baixo.

Destacando-se pela sua irreverência, os jornalistas não puderam deixar de perguntar "qual o segredo" para a sua jovialidade.

"Hoje eu vim descascada", brincou. "Mas eu faço uma boa alimentação, treino, já me cuido desde os meus 30 anos. O nosso corpo tem memórias. Eu fiquei dois meses sem treinar, mas em duas semanas o meu corpo já responde. Não bebo álcool, não como gorduras. Tento ter uma vida equilibrada. Ajuda em tudo. Quando você tem uma boa alimentação, você dorme bem e acorda feliz".

