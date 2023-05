Um dia depois de se ter ficado a saber que a TVI vai apostar, muito em breve, num programa semelhante ao 'Passadeira Vermelha', da SIC, sabe-se agora quem será o apresentador do formato.

O canal, de acordo com a informação disponibilizada pela estação aos anunciantes, informa que Flávio Furtado é a escolha para a condução de 'Extra TVI'.

"Um programa repleto de entrevistas exclusivas, reportagens instigantes, comentários afiados e debates acalorados sobre os tópicos mais quentes deste verão. A partir da meia-noite e durante duas horas, o moderador Flávio Furtado e uma equipa de comentadores e especialistas carismáticos vão trazer uma visão única sobre o universo cor-de- rosa. Vamos desvendar os segredos dos famosos, revelar eventos sociais exclusivos e as viagens do universo do jet set. Para além disso, prepare-se para mergulhar nos conteúdos e comentários mais exclusivos do 'Universo Reality'", pode ler-se ainda na mesma nota.

O programa será transmitido todas as noites, de segunda a sexta-feira e tem estreia marcada para o próximo dia 29 de maio.

