A TVI está a preparar uma nova aposta para as madrugadas. O canal vai estrear em breve um programa ao estilo 'Passadeira Vermelha', da SIC e SIC Caras, e 'Noite das Estrelas', da CMTV.

Ao que tudo indica, o formato irá chamar-se 'TVI Extra'.

Segundo informações disponibilizadas no TVI Player, trata-se de um "programa repleto de entrevistas exclusivas, reportagens, comentários afiados e debates acalorados sobre os tópicos mais quentes do verão".

'TVI Extra' irá para o ar "a partir da meia noite e durante duas horas", contando com "uma equipa de comentadores e especialistas carismáticos vão trazer uma visão única sobre o universo cor de rosa".

A promessa é de "desvendar os segredos dos famosos, revelar eventos sociais exclusivos e as viagens do universo do jet set", juntando a todos estes tópicos "conteúdos e comentários mais exclusivos do 'Universo Reality'".

