Os grão-duques herdeiros do Luxemburgo, Guilherme e Stéphanie, já foram pais pela segunda vez. O bebé, que se chama François, veio ao mundo no passado dia 27 de março, conforme anunciado pela Casa Grã-Ducal.

O casal agradeceu as "muitas e bonitas mensagens de felicitação que receberam" a propósito do nascimento do bebé.

Guilherme e Stéphanie já são pais de Charles, que em maio completa três anos de vida.

