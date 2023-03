O rei Carlos III fez história esta quarta-feira, 29 de março, ao fazer o seu primeiro discurso enquanto rei num banquete de estado, durante uma visita a Berlim, Alemanha.

Foi nesta ocasião que o soberano revelou um talento que terá impressionado todos os presentes, noticia a revista Hello!.

O monarca, de 74 anos, falou em alemão durante o banquete. Para além disso tornou o ambiente formal mais descontraído quando se referiu a uma comédia britânica conhecida na Alemanha como 'Dinner for One'.

O programa é sobre um aristocrata já idoso que janta sozinho enquanto que o seu empregado vai ficando cada vez mais embriagado à medida que vai bebendo o álcool destinado aos convidados que faltaram.

"Foi muito simpático da vossa parte não me terem deixando sozinho em 'um jantar para um'", disse Carlos III, causando muitas gargalhadas.

Nesta ocasião, o presidente alemão Frank-Walter Steinmeier ofereceu ao rei um presente no mínimo tocante: uma moldura com uma fotografia de Carlos III com o pai, o príncipe Filipe. O retrato foi captado na Alemanha durante uma visita não oficial do soberano (na época com 13 anos) e do pai ao país.

