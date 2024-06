Eis que começa o processo gradual de sucessão do grão-duque Henri. Durante as comemorações do Dia Nacional do Luxemburgo, que aconteceram este domingo, dia 23 de junho, este revelou que irá transmitir ao filho mais velho, o grão-duque herdeiro Guilherme, os seus poderes.

"O grão-duque Guilherme assumirá as funções de Chefe de Estado em outubro como representante (lugar-tenente). Com todo o meu carinho e confiança, desejo-lhe a maior das sortes. Devemos olhar para o futuro com otimismo, sabendo que juntos podemos alcançar grandes coisas", afirmou Henri na cerimónia, que terminou com um abraço entre pai e filho.

A decisão, sublinhe-se, não significa que o grão-duque vá abdicar do trono de maneira direta. Este decidiu delegar o seu poder ao filho mais velho, sendo que Guilherme, o herdeiro, o representará enquanto lugar-tenente.

"O tenente representante é o representante do grão-duque, o que significa, obviamente, que o grão-duque continua a ser grão-duque, mas que pode delegar algumas tarefas", afirmou o primeiro-ministro Luc Frieden.

Em outubro começará então uma nova fase para a realeza do Luxemburgo. Guilherme contará com a ajuda da mulher, a grã-duquesa herdeira Stéphanie, para abraçar este novo desafio.

A decisão vai ao encontro da entrevista que Henri deu em abril, a propósito dos seus 69 anos. "Creio que é muito importante dar uma oportunidade aos jovens. A transmissão e a confiança são elementos essenciais na minha relação com o meu filho", afirmou à época.

Recorde-se que a 4 de março de 1998, o grão-duque Henrique passou a ocupar a posição de lugar-tenente, que lhe foi transmitida pelo pai, o grão-duque Juan. Em 2000, quando este completou 79 anos, abdicou do trono em favor do filho.

Gulherme, de 42 anos, tem dois filhos: Charles, de três anos, e Francois, de um.

