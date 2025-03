O príncipe Frederik, filho mais novo do príncipe Roberto do Luxemburgo e da princesa Julie de Nassau, morreu aos 22 anos. O jovem sofria de uma doença mitocondrial relacionada com o gene PolG, diagnosticada quando tinha 14 anos.

"É com grande pesar que a minha mulher e eu gostaríamos de vos informar do falecimento do nosso filho, Frederik, fundador e diretor criativo da Fundação POLG", anunciou o príncipe Roberto, numa mensagem publicada nas redes sociais da família real do Luxemburgo.

Na mensagem, a família revelou como foram os últimos dias do jovem, nascido a 18 de março de 2002.

"Na passada sexta-feira, 28 de fevereiro, no Dia das Doenças Raras, o nosso querido filho chamou-nos ao seu quarto para falarmos com ele pela última vez", contaram.

Nesse dia, "Frederik encontrou a força e a coragem para se despedir de cada um de nós à vez", incluindo os irmãos, primos e tios.

"Depois de ter presenteado cada um de nós com as suas despedidas - algumas amáveis, outras sábias, outras instrutivas - à verdadeira maneira de Frederik, deixou-nos coletivamente com uma última piada de família de longa data. Mesmo nos seus últimos momentos, o seu humor e a sua compaixão sem limites obrigaram-no a deixar-nos uma última gargalhada... para nos animar a todos", escreveu Roberto do Luxemburgo, primo de Henri, o atual grão-duque do Luxemburgo.

Sublinhe-se que as doenças relacionadas com o gene POLG são um grupo de doenças hereditárias que podem ter início na infância ou na idade adulta. Entre os sintomas está a disfunção e falência progressiva de vários órgãos.

[Notícia atualizada às 19h06]

