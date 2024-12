O sexo do bebé apenas foi conhecido pelos pais no momento do parto.

Já nasceu o bebé da influenciadora digital Vanessa Alfaro. A novidade foi anunciada nas redes sociais dos pais, Vanessa e Emanuel. "Chegou a luz dos nossos dias, Carminho", pode ler-se numa emotiva partilha. O sexo do bebé, uma menina, apenas foi conhecida pelos pais no momento do parto. A partilha mostra ainda a primeira fotografia da bebé, captada momentos depois de ter nascido.