Vanessa Alfaro já está em casa com a bebé Carminho, como a própria influencer destacou na sua página de Instagram.

Esta sexta-feira, a recém-mamã fez um vídeo com imagens do momento em que levou com o marido, Emanuel Zuzu, a menina para casa e disse: "Esperei tanto por este momento".

Após a partilha, foram muitas as carinhosas reações que recebeu na caixa de comentários (entre elas de pessoas famosas).

