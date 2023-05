The Weeknd é agora conhecido oficialmente pelo seu nome verdadeiro - Abel Makkonen Tesfaye. O músico canadiano já fez a alteração na sua página de Instagram, conforme destaca a CNN.

A mudança, segundo o meio, faz parte do plano para "eliminar The Weeknd", conforme o cantor já tinha referido numa entrevista que deu este mês à W Magazine.

"Estou a fazer um caminho catártico agora", notou.

"Está a chegar o momento em que me sinto preparado para encerrar o capítulo de The Weeknd. Continuarei a fazer música, talvez como Abel. talvez como The Weeknd. Mas, ainda assim, quero eliminar The Weeknd. E vou fazê-lo. Eventualmente. Estou mesmo a tentar sair dessa pele e a renascer", completou.

O artista notou ainda que o álbum que atualmente está a criar poderá ser, provavelmente, o último como The Weeknd.

Leia Também: The Weeknd e suposta namorada de mãos dadas e combinam look no Coachella