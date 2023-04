The Weeknd e Simi Khadra foram 'apanhados' na noite de sexta-feira no Coachella de mãos dadas e com o look a combinar.

As fotografias não passaram despercebidas e ficaram em destaque na imprensa internacional, e também nas redes sociais.

The Weeknd e Simi Khadra estavam ambos com umas calças brancas, casacos brancos e óculos escuros.

De recordar que The Weeknd foi cabeça de cartaz do Coachella no ano passado, e surpreendeu ao aparecer no festival durante o espetáculo de Metro Boomin.

The Weeknd e Khadra estão no centro das atenções desde fevereiro de 2022, quando foram 'apanhados' aos beijos enquanto comemoravam o aniversário do cantor em Las Vegas, lembra a People, que destaca o vídeo do TMZ.