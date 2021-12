O Natal foi um tema discutido durante o 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras, e que acabou por dar num momento de tensão entre Sara Norte e Nuno Azinheira.

A atriz começou por partilhar a recordação de um Natal com a mãe, Carla Lupi. "Vivia nos Anjos, foi a primeira casa que aluguei com 17 ou 18 anos, e a minha mãe foi lá passar o Natal. Ela veio de metro e estava um sem-abrigo no Cais do Sodré. A minha mãe levou o sem-abrigo lá para casa e ele passou connosco a ceia de Natal, e ainda levou imensos tupperwares", contou, referindo que gostava de distribuir comida pelos sem-abrigo numa noite de Natal. "Acho que é uma experiência única", afirmou.

"É realmente importante as pessoas lembrarem-se das que não têm Natal", continuou, com Nuno Azinheira a acrescentar de seguida: "Concordo em absoluto com o que estás a dizer, acho que o que a tua mãe fez é uma experiência fantástica. Agora, por favor não reduzam o Natal só a isso".

Sara Norte interrompeu e atirou: "Mas também deve ser isso. Isso dizes tu com a tua vida privilegiada, em casa, a comer o teu bacalhauzinho. Já conviveste com alguém que vivesse na rua ou conheces alguma história? Então aconselho-te, para abrires os horizontes".

"Desculpa, mas tu não podes achar que a tua verdade é a única. Não estou a dizer em nenhum momento que o que estás a dizer não faz sentido. Faz todo o sentido! Mas faz sentido em dezembro, em janeiro, em fevereiro... Essa conversa que muita gente quer fazer de reduzir o Natal à solidariedade é uma hipocrisia porque parece que estamos a reduzir a dezembro o momento em que temos que ajudar", respondeu Nuno Azinheira.

"Eu não estou a reduzir. A questão é: Nessa alturas, na noite de Natal, quem está sozinho pensa muito mais em estar sozinho do que no resto do ano. Isso digo eu que passei um Natal na prisão", reagiu de seguida Sara Norte.

"E nos outros momentos em que fazem anos e estão sozinhos também. Nos outros momentos em que a mãe ou o pai partiram, também... Em todo o ano há alturas em que as pessoas também se sentem sozinhas", continuou Nuno Azinheira. "[...] O Natal também é a festa da família, também tem a música, o consumismo. [...] De repente, parece que as pessoas que gostam do Natal também pelo lado do consumismo, da música, da festa, do lado mágico, são uns desgraçados que só gastam o dinheiro em coisas profanas. Haja um equilíbrio", disse ainda.

Os presentes no Natal também geraram discórdia entre Sara Norte e Nuno Azinheira, com a atriz a dizer ao colega, a dada altura: "Posso dizer aquilo que eu quero, não és tu que me vais mandar calar".

Mas não ficou por aqui e mais à frente recordou: "[...] Já passei o Natal numa prisão. Estamos presas o ano inteiro, mas na noite de Natal tinhas 120 mulheres a chorarem, era o único dia que tínhamos comida que não era podre, e era o único dia que ninguém comia um grão de arroz. Há muita gente sozinha, muitos idosos sozinhos em lares que as famílias não lhes ligam o ano interino, mas no Natal às vezes apercebem-se e estão sozinhos. Falo por mim. Perdi a minha irmã no ano passado, e sinto a falta da minha irmã e da minha mãe todos os dias, mas no Natal passo o dia inteiro, o 24 e 25, a chorar. Porque são data em que as pessoas recordam mais a solidão".

"[...] O Natal, para mim, é apenas uma noite em que jantamos todos à volta da mesa. Já houve anos em que não ofereci prendas porque não tinha um euro para gastar e não me senti culpada por isso. Para mim o Natal é muito mais do que prendas. O meu pai também é ator e às vezes não tem trabalho. No ano passado o meu pai ofereceu-me um carro, com 20 aninhos, mas foi a melhor prenda da minha vida. Mas se não tivesse oferecido nada, para mim o Natal tinha o mesmo significado", completou.

Leia Também: Loira? Sara Norte aparece com visual surpreendente