"Adoro mudar, mas não mudei de look outra vez", alerta Sara Norte ao partilhar com os seus seguidores do Instagram uma fotografia onde surge com um visual completamente diferente daquele a que nos habituou.

Com a ajuda de um peruca, a comentadora do programa 'Passadeira Vermelha' aparece loira, de cabelo curto e com franja.

"Estou a utilizar uma peruca Dengo", explica a atriz, que recentemente mudou de look e adotou um novo corte de cabelo.

