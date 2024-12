No Natal há muitas famílias portuguesas que fazem questão de manter as tradições como o bacalhau à mesa na consoada do dia 24 de dezembro, e é o caso de Marta Gil.

A atriz conversou com o Fama ao Minuto no lançamento do primeiro perfume da Salsa e partilhou os costumes da família neste momento especial.

"Tenho tradições. Sou aquela pessoa que passa o Natal inteiro a comer bacalhau. Não como carne. As minhas refeições são todas feitas de bacalhau", começou por dizer.

"Passo em família sempre na mesma zona, que é perto de Alcobaça, numa aldeia chamada Alpedriz - é a aldeia do meu pai. Os presentes só se abrem à meia-noite do dia 24. A família come o cabrito no dia seguinte... É uma família normal, com uma tradição como a de muitas famílias portuguesas", acrescentou.

Durante a entrevista, a atriz revelou ainda que a família adotou há já alguns anos o amigo secreto, isto porque são muitas pessoas e desta forma há menos consumismo.

"No Natal existe o amigo secreto, portanto, não há o consumismo que existe. As crianças são aquelas que ainda ficam a ganhar porque recebem mais prendas que o normal, não entram no amigo secreto. Mas a partir do momento que fazem 16 anos já entram no amigo secreto - a partir daí viram adultos e só têm uma prenda como todos os outros", explicou.

"Acho que isso é uma coisa boa. Somos cerca de 14 [pessoas] no Natal. O amigo secreto é uma forma fácil e simples de ser um Natal mais económico, menos consumista e que agrada a toda a gente", completou.

