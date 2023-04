Assim como Jorge Guerreiro e Zulmira Ferreira, também Heitor Lourenço esteve no 'Casa Feliz', da SIC, a revelar curiosidades sobre si.

Entre as partilhas, o ator contou: "Já fui vítima de um sequestro em Lima, no Peru".

"Nem me apercebi, mas aconteceu-me. Cheguei ao aeroporto, não estava lá o transfer e houve dois senhores que perceberam, chegaram-se à frente e disseram que eram eles o trasnfer e levaram-me. Eu ia no lugar do pendura. Conseguiram-me, nem sei bem como, levantar-me dinheiro da conta", relatou em conversa com João Baião e Diana Chaves.

"Comecei a perceber que algo não estava muito bem, passei-me da cabeça e comecei aos gritos a dizer que queria sair dali. Houve um que disse para o condutor parar. Sai e um deles pediu desculpa a dizer que a ideia não tinha sido dele", acrescentou.

"Por indicação da agência aqui em Lisboa, apresentei queixa. O polícia lá em Lima, muito calmamente, disse que tive muita sorte porque o sítio onde me tinham metido [no lugar do pendura], se vinha uma pessoa atrás, normalmente é porque o de trás tem uma faca e podia fazer-me alguma coisa", explicou, por fim.

