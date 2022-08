Depois de ter sido acusada de ter proferido declarações transfóbicas nos últimos anos, J.K. Rowling decidiu agora escrever um livro em que a protagonista, uma criadora de desenhos animados, é perseguida e assassinada por ser considerada, precisamente, transfóbica.

Sob o pseudónimo Robert Galbraith, a criadora do universo de 'Harry Potter' lançou esta semana o 'The Ink Black Heart', uma obra que integra o 'Cormoran Strike', uma série de seis livros policiais.

Neste livro, a protagonista Edie Ledwell começa a receber ameaças de morte por parte de fãs que interpretaram um desenho como sendo transfóbico. Assim, a mulher acaba por ser "perseguida por uma misteriosa figura", como conta a descrição do livro na Amazon, acabando mais tarde por ser assassinada.

Na Internet, alguns fãs dizem acreditar que o livro tenta recriar parte daquilo que a escritora britânica tem sentido.

Recorde que J.K. Rowling tem protagonizado várias polémicas. Em causa estão as controversas opiniões da artista sobre as mulheres transgénero e a manifestação pública de concordância com opiniões de outras figuras públicas que também falaram sem pudores sobre o tema.