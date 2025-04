J.K. Rowling, autora da saga 'Harry Potter', fez questão de celebrar publicamente a decisão do Supremo Tribunal, que considerou que o sexo biológico é o que determina se uma pessoa pode ser legalmente considerada mulher.

"Adoro quando o plano dá certo", publicou a escritora na rede social X.

O ativista e criador digital Tariq Ra’ouf fez um vídeo a criticar Rowling, comparando o seu comportamento com o do vilão da saga, Voldemort.

Pascal foi uma das pessoas que reagiu a este vídeo, referindo: "Uma m**** repulsiva e nojenta, é mesmo isso. Comportamento de um falhada hedionda".

De notar que o ator de Hollywood é defensor dos direitos dos transexuais. Ainda esta semana posou na passadeira vermelha com uma t-shirt na qual se lia 'Protect the Dolls' ('Protejam as bonecas', numa tradução livre) criada pelo designer Conner Ives como apoio às mulheres transexuais.

