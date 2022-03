Angie Costa mostrou-se rendida às gracinhas do filho durante o período de introdução alimentar, fase em que o bebé passa a comer papas e sopas, por exemplo, e não resistiu em partilhar com os seus seguidores do Instagram as imagens que registaram o almoço de quinta-feira.

"Isto é real?", declara a atriz ao partilhar as fotografias, disponíveis na galeria, com os seus seguidores do Instagram.

O bebé Martim, atualmente com sete meses, resulta da relação de Angie com o músico dos D.A.M.A. Miguel Coimbra.

