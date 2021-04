VOA é um projeto que “reflete o estilo de vida de Isabel Silva, aquilo em que acredita, aquilo que pratica, que é um estilo de vida do bem, saudável, e que contribui para a qualidade de vida das pessoas".

Uma marca que conta com vários equipamentos que apenas precisam que “haja um ponto de água - pode ser do esquentador, lava-louça, máquina de lavar ou qualquer outro”.

“Os equipamentos são ligados a esse ponto de água através de um tubo de passagem, uma instalação muito simples. Pode-se ligar a uma torneira ou a água sai diretamente do equipamento”, explicou um dos sócios da empresa, frisando que o equipamento “não é ligado à instalação geral da casa, mas sim ao ponto de água escolhido”.

Estes equipamentos têm como objetivo “purificar e transformar a água da torneira através de um processo de ionização natural com minerais”, conseguindo assim uma “água pura, alcalina, antioxidante, hidratante e mineralizada”.

Com uma grande vocação para a comunicação e criação de conteúdos, Isabel Silva assume precisamente esse papel neste novo projeto, como contou em conversa com o Notícias ao Minuto.

“O meu contributo é que estou a comunicar este produto porque vivo este produto, porque o pratico. E depois estou a ativar o meu lado profissional da comunicação, que é o que me dá prazer”, destacou a apresentadora, referindo que este projeto “liga o seu lado lifestyle à paixão pela comunicação”.

“Aqui faço aquilo que gosto de fazer que é poder desenvolver estratégias de comunicação, de criação de conteúdos para agregar valor na audiência e para produzir sempre o melhor conteúdo para a audiência que estamos a comunicar. E acredito muito nisto, da mesma forma em que acredito que esta comunicação é válida porque também vivo tudo aquilo que estou a dizer. Aqui entra no campo do ponto de vista mais empresarial do marketing responsável. Porque o marketing tem muito que se lhe diga. Quantas vezes não se vê um bom marketing e depois não corresponde à realidade? Eu defendo o marketing responsável e isso está à vista na minha própria pessoa. Toda a gente sabe que tenho uma VOA em casa, mas o que não sabem é que essa VOA é minha”, realçou.

O grande prazer que Isabel Silva nutre por estas áreas de negócios em que se vê envolvida – tendo já criado o espaço E-FIT, a marca de snacks saudáveis Incríbel e a plataforma de conteúdos DoBem.pt - advém de poder "comunicar e criar conteúdos que podem modificar comportamentos”.

“A VOA é mais um reflexo de tudo isso. Conta muito o que metemos cá dentro. Não somos só aquilo que comemos, mas também aquilo que bebemos. Já há muitos anos que consumo esta água”, disse.

“Se prensarmos que o nutriente mais abundante e mais importante do nosso corpo é água, então a qualidade da água que metemos cá dentro conta muito. É o que penso, e é o que penso também em relação aos alimentos. Quando penso no que vou comer, penso de acordo com a sazonalidade, na matéria-prima, na conjugação dos alimentos e de que forma é que eles me podem dar o aporte nutritivo de que preciso... Claro que a comida tem de ser saborosa e bonita - e a minha comida é toda assim -, mas também serve para proteger, para energizar. E é o mesmo em relação à água”, explicou.

“Quando falo da água ionizada, é uma água pura, que não tem químicos, não tem cloro, é alcalina, que contribuiu para diminuir a acidez do teu corpo. O teu sangue é mais alcalino e esta água contribui para manter essa alcalinidade. E depois, por outro lado, é mineralizada, contém o mineral da vida que é o magnésio. Além disso, é antioxidante, contribui para diminuir a oxidação do teu corpo, ou seja, é uma água que tem energia”, acrescentou.

Em relação aos sócios que a acompanham neste projeto, Isabel Silva partilha que são “pessoas com quem se identifica porque todos respiram o mesmo estilo de vida, os mesmos valores”.

A marca nasceu na altura em que começou a pandemia, mas foi agora que decidiram comunicá-la ao mundo oficialmente, esta terça-feira, 20 de abril.

“Já estou neste negócio há muito tempo, já estou a trabalhar na marca há muito tempo, só que nunca dei a cara. Há aqui uma diferença muito grande que é, eu não tenho necessariamente de dar a cara por um negócio que tenha. Por acaso tornei-me numa figura pública, mas vamos imaginar que não era”, salientou, frisando que não quer que a VOA exista só por estar associada a si, mas sim “porque aquilo que a marca comunica contribui para o bem estar das pessoas”.

“É claro que agora senti que era altura de comunicar e oficializar que a marca é minha, porque também me dá um prazer enorme poder dar voz a este projeto. Mas quero sempre que além de saberem que a marca é da Isabel, [que saibam que] a marca tem liberdade e autonomia e vive para lá da Isabel”, afirmou, referindo que este novo projeto ainda está em fase de crescimento e que estão até a contratar pessoas para esse efeito.

Uma nova aventura que tem também um lado de sustentabilidade, pois acaba por ajudar a diminuir o consumo do plástico de utilização única, defendendo assim a “saúde do planeta”.

