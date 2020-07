A popular apresentadora de televisão Isabel Silva acrescentou mais um passo à sua caminhada enquanto empresária. Aos projetos E-FIT Isabel Silva, um estúdio de eletroestimulação, revista digital DoBem, e a mais recente linha de vestuário desenvolvida em parceria com a marca portuguesa Aly John, vem, agora, juntar-se a IncríBel. “A incríBel é uma marca portuguesa criada por mim, pela Mariana, pelo Frederico e pelo Tiago. Somos todos empreendedores entusiastas e apenas somos felizes quando criamos conceitos e lançamos projetos que vão acrescentar valor na vida de todos nós”, explica Isabel Silva em comunicado.

Os primeiros produtos, quatro packs de barras saudáveis, com seis unidades cada, feitas unicamente com quatro ingredientes 100 por cento naturais, biológicos e sem açúcares adicionados, podem ser encontrados à venda a partir de hoje através do site da marca e em pontos de venda das lojas Celeiro. Pensadas para quatro momentos diferentes do dia, cada barra tem uma assinatura própria, que dará uma pista ao consumidor para quando a deve consumir. O pack de seis barras de erva trigo e café custa €13,20, o de amendoim salgado, €15, o de cacau e quinoa crocante, €12 e o de limão e quinoa crocante €12.

«A nossa matéria-prima é a melhor e é por isso que esta comida funciona a 100%. Queremos nutrir, proteger e energizar de uma forma prática, em qualquer altura do dia. Mas queremos sobretudo passar a mensagem da simplicidade, porque bastam quatro ingredientes, sem floreados, para criar um produto saudável sem nunca abdicar do sabor», conclui a empreendedora.