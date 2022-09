Isabel Silva emocionou os seguidores da sua conta de Instagram ao partilhar um vídeo no qual surge a usar um cinto que pertencia ao avô, que morreu recentemente.

"Alegria e bondade. Os dois grandes 'trunfos' do meu avô", começa por dizer.

"Tenho dias que choro um bocadinho, mas o que mais me alivia e me deixa feliz é recordá-lo. Todos os dias penso e vou falando com ele. E há dias em que o sinto, profundamente", sublinha.

"Sempre lhe admirei o bom gosto. E sei bem que ele ficaria todo vaidoso… ao ver a sua neta com um look com tanta categoria. Parabéns, querido avô. Hoje farias 93 anos. Mas agora és eterno", completa.

Veja o vídeo na galeria.

