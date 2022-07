Foi novamente na sua página de Instagram que Isabel Silva deixou uma nova mensagem onde se mostra muito grata. Depois de ter informado os seguidores sobre a morte do avô, a apresentadora foi 'inundada' de amor.

"É, sobretudo, uma mensagem de grande agradecimento por todas as mensagens que tenho recebido", diz no início do vídeo que partilhou na rede social na manhã desta sexta-feira, 22 de julho.

Sobre ter falado da perda publicamente, destacou: "Percebemos que tantas pessoas estão a passar por aquilo que estamos a passar, tantas pessoas que já passaram e depois têm um testemunho incrível para nos dar que nos faz o clique. Pessoas, às vezes, com histórias bem mais desafiantes que as minhas..."

"Mas o interessante aqui é que, quando nós partilhamos aquilo que vai cá dentro, quando deitamos para fora... não posso dizer que esteja feliz, mas é um alívio e é um conforto, uma leveza que acho que temos que fazer sempre isto. Estou a fazê-lo agora pelas redes sociais porque gosto de falar de emoções, do que estou a sentir, e gosto de partilhar as minhas coisas convosco. Mas é tão importante conversarmos a toda a hora com as pessoas que gostamos sobre aquilo que estamos a sentir", continuou.

No mesmo vídeo, Isabel Silva realçou também que "adora falar do avô, recordar o avô com as pessoas que o ama também".

"Ainda estou a assimilar tudo, mas estou bem, estou serena", acrescentou, aconselhando os fãs a "permitirem-se a sentir o que estão a sentir e a deitarem para fora".

"Não guardarem para dentro porque quando nos soltamos, é mais fácil. Um grande beijinho para vocês. Amanhã vai ser um bom dia, e vai ser um dia melhor. Amo-vos. Obrigada, mesmo", rematou.

